В Подмосковье рассказали, как выбрать кадастрового инженера

Жителям Подмосковья разъяснили, на что обратить внимание при выборе кадастрового инженера для подготовки технического или межевого плана. От качества работы специалиста зависит постановка недвижимости на учет с первого раза, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

При постановке на кадастровый учет дома, земельного участка или помещения требуется технический или межевой план. Эти документы готовит кадастровый инженер, и без них Росреестр не примет заявление. Если в документах будут ошибки, их направят на доработку.

В ведомстве рекомендуют выбирать специалистов с действующим аттестатом и членством в саморегулируемой организации. Также важно учитывать опыт работы и ответственность исполнителя за результат.

В БТИ Московской области отмечают, что учреждение готовит технические планы, межевые планы и акты обследования в соответствии с требованиями законодательства. Оформить услугу можно на сайте https://mobti.ru/, в филиалах и окнах БТИ в МФЦ (https://mobti.ru/filialy/), а также по телефонам горячей линии: 8 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88. Дополнительная информация доступна в чат-боте https://max.ru/btimochat_bot.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.