В Подмосковье рассказали, как проводится нотариальная сделка с недвижимостью

Услуги нотариуса при проведении сделки купли-продажи недвижимости могут потребоваться в нескольких ситуациях, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В большинстве случаев участие нотариуса в оформлении сделок с недвижимостью не является обязательным и вполне достаточно обычного договора купли-продажи, составленного в простой письменной форме. Но существует несколько исключений, при которых продажа не будет считаться действительной без нотариального заверения. К ним относятся ситуации, когда приобретаемое жилье находится в собственности у несовершеннолетних детей или граждан, признанных ограниченно дееспособными. Также нотариальное сопровождение требуется, когда квартира оформлена в долевую собственность. Если пренебречь этим требованием, в дальнейшем Росреестр может отказать в перерегистрации права собственности, а сделка может быть оспорена в суде.

Сделка купли-продажи недвижимости оформляется соответствующим договором. Но в некоторых случаях Росреестр отказывает в регистрации перехода права собственности без подписи и печати нотариуса в документе.

Нотариус — это специалист, у которого есть особые полномочия по заверению сделок. Он должен подтвердить, что ничьи права в сделке не ущемляются.

Заверение сделки нотариусом может потребоваться в нескольких случаях.

Продается доля в праве общей собственности на недвижимость

Такой объект может быть продан после предоставления другим владельцам долей в недвижимости права преимущественной покупки. Нотариальное заверение договора в том числе служит доказательством извещения остальных собственников о факте продажи и их отказа от своего преимущественного права покупки.

Нотариально заверяются сделки по продаже долей как посторонним лицам, так и другим участникам долевой собственности.

А вот если все собственники решат продать свои доли, и сделка будет проходить по одному договору купли-продажи, то заверять договор нотариально не потребуется.

Если же доли будут продавать не единовременно или не по одному договору, нотариус будет нужен. Также нотариальное удостоверение нужно, когда дольщики — продавцы недвижимости.

Если покупатели хотят купить квартиру в долевую собственность, нотариальное удостоверение не нужно. Исключение — когда недвижимость в долевую собственность покупают супруги при отсутствии у них брачного договора.

Недвижимость приобретается в долевую собственность супругов

По умолчанию имущество супругов, купленное в браке, считается их совместной собственностью.

Если супруги покупают квартиру в долевую собственность с определением долей, то каждому будет принадлежать своя часть квартиры. Такой договор купли-продажи надо заверить нотариально, так как он по сути является смешанным договором и содержит элементы брачного договора.

Чтобы не потребовалось нотариальное удостоверение нужно: приобретать недвижимость не в долевую, а в совместную собственность; до покупки недвижимости заключить брачный договор, устанавливающий режим долевой собственности супругов, и предъявить его при регистрации.

В сделке присутствует несовершеннолетний, недееспособный или ограниченный в дееспособности продавец

Например, продавец стал собственником недвижимости в результате дарения или при вступлении в наследство.

Во всех сделках с детьми нужно получать согласие органов опеки.

Во всех остальных случаях при купле-продаже недвижимости нотариальное заверение по закону не нужно. Однако такое удостоверение может быть добровольным.

Проведение нотариальной сделки

Нужно выполнить следующие шаги: подписать кредитный договор; подписать договор купли-продажи объекта недвижимости у нотариуса; получить кредит (на сделке потребуется оригинал подписанного договора купли-продажи); провести расчеты по сделке; подать документы на регистрацию в Росреестр.

При нотариальных сделках можно использовать сервис безопасных расчетов, а электронную регистрацию — нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.