В Подмосковье рассказали, как получить налоговый вычет за покупку жилья

При покупке квартиры в ипотеку благодаря налоговым вычетам в общей сложности можно вернуть до 650 тыс. руб. Это максимальный размер суммарной налоговой льготы по основной сумме покупки и уплаченным процентам по кредиту. Главные условия для получения вычета — нужно платить подоходный налог и иметь зарегистрированное право собственности на недвижимость, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

При покупке квартиры или строительстве частного дома, государство возвращает часть уплаченного налога на доходы физического лица — эта сумма называется налоговый вычет. Можно получить до 260 тыс. рублей при строительстве или покупке недвижимости и до 390 тыс. рублей при уплате ипотечных процентов.

У права на вычет нет срока давности. Сумма вычета будет рассчитываться только за последние три года.

Стоит помнить, что право на налоговый вычет остается даже если недвижимость уже продана; нельзя вернуть налог за годы предшествующие покупке недвижимости.

Что нужно сделать для получения вычета:

заполнить декларацию 3-НДФЛ;

получить справку 2-НДФЛ;

подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье;

подготовить копии платежных документов;

лично обратиться в налоговую, либо через личный кабинет на сайте ФНС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.