В Подмосковье рассказали о кадастровой и рыночной стоимости недвижимости

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию 100,1 млн кв. метров жилья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

У любой недвижимости есть две стоимости: рыночная и кадастровая. По одной ее продают или покупают, а другая необходима для расчета налогов.

Кадастровая стоимость

Это цена недвижимости, которую устанавливает государство. Оценка недвижимости проводится один раз в 3-5 лет:

— для расчета ежегодного налога на недвижимость;

— для расчета налога в случае купли-продажи, обмена или аренды жилья;

— для расчета штрафов за нецелевое использование земли;

— для расчета налога при дарении квартиры.

Рыночная стоимость

Это примерная цена, за которую объект может быть продан на рынке в условиях конкуренции. Рыночная стоимость зависит от спроса и предложения на рынке недвижимости:

— для оформления ипотеки под залог недвижимости;

— для расчета стоимости жилья при покупке или продаже;

— для расчета нотариальной пошлины при оформлении недвижимости по наследству или в дар;

— для оценки неденежных вкладов в уставной капитал;

— для оценки имущества должника-банкрота.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.