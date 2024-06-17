В Подмосковье рассказали о кадастровой и рыночной стоимости недвижимости
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию 100,1 млн кв. метров жилья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
У любой недвижимости есть две стоимости: рыночная и кадастровая. По одной ее продают или покупают, а другая необходима для расчета налогов.
Кадастровая стоимость
Это цена недвижимости, которую устанавливает государство. Оценка недвижимости проводится один раз в 3-5 лет:
— для расчета ежегодного налога на недвижимость;
— для расчета налога в случае купли-продажи, обмена или аренды жилья;
— для расчета штрафов за нецелевое использование земли;
— для расчета налога при дарении квартиры.
Рыночная стоимость
Это примерная цена, за которую объект может быть продан на рынке в условиях конкуренции. Рыночная стоимость зависит от спроса и предложения на рынке недвижимости:
— для оформления ипотеки под залог недвижимости;
— для расчета стоимости жилья при покупке или продаже;
— для расчета нотариальной пошлины при оформлении недвижимости по наследству или в дар;
— для оценки неденежных вкладов в уставной капитал;
— для оценки имущества должника-банкрота.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.