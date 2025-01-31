В Подмосковье расширят производство готовых модульных зданий при содействии ЦСС

Подмосковный производитель готовых модульных зданий увеличит производственные площади и расширит штат сотрудников за счет реконструкции существующего цеха. Проект сопровождает профессиональная команда центра содействия строительству (ЦСС): благодаря проведению предварительной проверки, разрешение на строительство инвестор получил с первого раза. Соответствующий документ выдан Главгосстройнадзором Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В реализацию проекта застройщик инвестирует 200 млн рублей. Всего за 11 месяцев застройщик увеличит существующий цех с 25,7 до 27,4 тыс. кв. метров.

Компания специализируется на производстве готовых модульных зданий и сооружений. На семи линиях для ручной сборки изготавливают «под ключ» садовые дома, беседки, офисы, павильоны, студии, домики для кемпингов.

Ежесуточно здесь выпускают по семь готовых изделий, объем производства в год составит 1729 готовых изделий, при этом большая доля приходится на продукцию жилого назначения, на втором месте — коммерческие сооружения.

Завершат реконструкцию в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.