В Подмосковье проверили строительство школы на 1 250 мест

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели мониторинг строительства общеобразовательной школы на 1250 мест в жилом комплексе «Первый Южный». Проверку осуществили «невидимым надзором» с использованием коптера, что позволило провести осмотр объекта без взаимодействия с застройщиком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Школу возводят вблизи деревни Тарычево Ленинского городского округа. Старт строительству дали в ноябре 2024 года, а завершить работы планируют в апреле 2026 года. На данный момент общая стройготовность объекта составляет около 6%, идут земляные работы и устройство фундамента.

Общая площадь образовательного учреждения составит 16 тысяч квадратных метров, здание будет четырехэтажным. Здесь обустроят 62 учебных кабинета. Особенностью проекта станет продуманная планировка: школу расположат на участке таким образом, чтобы обеспечить эффективное разделение потоков учащихся начальной и средней-старшей школ.

Архитектурная концепция, разработанная бюро «АМ.ПРОЕКТУС», получила название «Пятнашки» в честь детской игры. Это отразилось в структуре здания, где классы, рекреации, фойе-атриум и библиотека удобно соединены между собой, создавая функциональное пространство.

На территории школы появятся: зеленая зона с лавочками и навесами, дворы для игр и творчества, а также спортивная зона с футбольным полем, волейбольной площадкой, беговыми дорожками и велотренажерами. Спортивная зона будет доступна всем жителям района.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.