Муниципалитеты Московской области за третий квартал 2026 года провели свыше 3,1 тыс. мероприятий по разъяснению земельного законодательства — личных приемов, консультаций и профилактических визитов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Работу по разъяснению земельного законодательства в муниципалитетах курирует министерство имущественных отношений Московской области. На встречах специалисты помогают собственникам разобраться в правилах использования участков и требованиях закона.

Жители задают вопросы о допустимых видах использования земли, оформлении прав на участки, установлении границ, необходимости освоения территории и последствиях длительного неиспользования недвижимости. Также собственники уточняют, как устранить нарушения, в том числе самозахват или нецелевое использование земли, и какие документы для этого нужны.

Консультации позволяют владельцам заранее узнать о возможных нарушениях, получить рекомендации по их устранению и избежать административных последствий. Профилактическая работа также помогает повысить правовую грамотность собственников и способствует рациональному использованию земель.

Больше всего консультаций и личных приемов провели в Волоколамском и Орехово-Зуевском округах — по 280. В Мытищах состоялось 260 таких мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.