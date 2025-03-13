В Подмосковье провели 90 аукционов по земельно-имущественным торгам

С 3 по 7 марта в Московской области состоялось 90 аукционов по земельно-имущественным торгам. Всего в торгах приняло участие 262 претендента, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3 человека на лот.

Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.