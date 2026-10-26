В Подмосковье провели 87 земельно-имущественных аукционов за неделю

Земельно-имущественные торги в Московской области с 19 по 23 октября 2026 года собрали 183 претендента. Всего состоялось 87 аукционов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье с 19 по 23 октября 2026 года провели 87 земельно-имущественных аукционов. В них участвовали 183 претендента. Среднее число участников конкурентных процедур составило два человека на лот.

Повышенный интерес вызвал аукцион по продаже земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в городском округе Люберцы: за него боролись 28 человек. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к аукциону допущен только один претендент, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступно более 2 тыс. объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Потенциальные участники могут задать вопросы виртуальному помощнику, работающему круглосуточно.

Комитет по конкурентной политике Московской области также публикует актуальные лоты на своей странице в мессенджере МАКС. Там размещают информацию о торгах в Подмосковье и о том, где найти выставленные на аукционы недвижимость и земельные участки и как подать заявку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.