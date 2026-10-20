В Подмосковье провели 61 земельно-имущественный аукцион за неделю

Земельно-имущественные торги в Московской области с 12 по 16 октября 2026 года собрали 150 претендентов. За этот период состоялся 61 аукцион, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 12 по 16 октября 2026 года в Подмосковье провели 61 земельно-имущественный аукцион. В торгах участвовали 150 претендентов, в среднем на один лот приходилось 2,4 участника.

Некоторые объекты вызвали повышенный интерес. За земельный участок под ИЖС в муниципальном округе Чехов боролись 15 человек. Победителем аукциона становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допущен только один претендент, он может приобрести лот по минимальной стоимости.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступно более 2 тыс. объектов недвижимости, которые можно приобрести на торгах. Круглосуточный виртуальный помощник отвечает на вопросы потенциальных участников.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС публикуют подборки актуальных лотов и информацию о торгах в регионе. Там также можно узнать, где найти выставленные на торги имущество и земельные участки и как подать заявку на участие в аукционе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.