В Подмосковье провели 100 земельно-имущественных аукционов за неделю

Земельно-имущественные торги в Московской области с 26 по 30 октября 2026 года привлекли 213 претендентов. За этот период состоялось 100 аукционов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

С 26 по 30 октября 2026 года в Подмосковье провели 100 земельно-имущественных аукционов. В них участвовали 213 претендентов. Среднее число участников конкурентных процедур составило два человека на лот.

За участок под ИЖС в Раменском муниципальном округе на аукционе по продаже боролись 10 человек. Победителем торгов становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к аукциону допустят только одного претендента, он сможет приобрести лот по минимальной стоимости.

На региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ ежедневно доступно более 2000 объектов недвижимости для приобретения на торгах. Там же работает круглосуточный виртуальный помощник, которому потенциальные участники могут задать вопросы.

На странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере МАКС публикуют подборки актуальных лотов и сведения о закупках и торгах региона. Там также можно узнать, где найти выставленные на торги объекты недвижимости и земельные участки и как подать заявку на участие в аукционах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.