В Подмосковье проведут капремонт Фруктовской школы

сегодня в 15:26

Определен подрядчик для выполнения работ по капитальному ремонту помещений и инженерных коммуникаций здания МБОУ «Фруктовская СОШ» в г. о. Луховицы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

Трехэтажное здание школы построено в 1979 году.

В рамках проекта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы, ремонт систем пожаротушения и другие работы. В ходе капремонта будет проведено благоустройство прилегающей территории, поставлена новая мебель и оборудование.

Завершить все работы планируют в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.