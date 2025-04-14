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В Подмосковье проведут «горячую линию» по вопросам нарушений земзаконодательства

16 апреля с 11:00 до 13:00 специалисты государственного земельного контроля (надзора) управления Росреестра по Московской области проведут «горячую линию» по вопросам профилактики нарушений земельного законодательства (консультация инспектора дистанционно и на участке, порядок действий при получении предостережения о недопустимости нарушений закона и др.). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Задать вопросы и получить профессиональную консультацию у государственных земельных инспекторов можно будет по телефону: 8 (495) 223-45-41.

К самым распространенным нарушениям земельного законодательства относятся:

самовольное занятие земельного участка (использование чужой земли без предусмотренных законом оснований),

нецелевое использование земель (использование участка не в соответствии с установленными для него целевым назначением и (или) видом разрешенного использования),

неиспользование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, то есть если такие земельные участки не используется в течение установленного законодательством срока.

Заброшенные участки создают угрозу стихийных свалок, зарастания сорной травой и пожаров, что приводит к негативным последствиям для собственников соседних участков.

В целях предотвращения нарушений обязательных требований земельного законодательства, устранения причин и факторов, способствующих нарушениям в Московской области, проводятся мероприятия, направленные на разъяснение и предупреждение правонарушений.

За 1 квартал 2025 года на территории региона государственными инспекторами управления проведено 1 212 профилактических мероприятий, из них 641 консультация по земельному законодательству РФ, 352 профилактических визита и 219 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Деятельность государственных земельных инспекторов является эффективным механизмом повышения рационального использования земельных ресурсов. Эффективность и результативность мероприятий федерального земельного контроля (надзора) ведет к повышению уровня законности использования земельного фонда на территории Московской области», — отметила начальник отдела государственного земельного надзора управления Вероника Маккамбаева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.