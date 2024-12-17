В Подмосковье проведено 80 аукционов за неделю

За неделю, с 9 декабря по 13 декабря 2024 года в Московской области состоялось 80 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего в торгах приняло участие 248 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 3,2 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграм-канале Комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.