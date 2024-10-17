В Подмосковье проведено 109 аукционов по земельно-имущественным торгам за неделю

С 7 по 11 октября 2024 года в Московской области состоялось 109 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Всего в торгах приняло участие 322 претендента. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 4 человека на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Найти свой идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса легко.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.