В Подмосковье прошла видеоконференция Росреестра с территориальными отделами управления

В управлении Росреестра по Московской области состоялась видеоконференция с территориальными отделами управления по вопросам повышения качества предоставления государственных услуг Росреестра на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы в сфере недвижимости:

проверка нотариальных документов через Единую информационную систему нотариата (безопасная проверка QR на нотариальном документе);

мониторинг решений о приостановлении и возврате заявлений и документов, представленных для осуществления учетно-регистрационных действий на территории региона;

осуществление регистрационных действий в ускоренном порядке. Услуга доступна с 2025 года на основании вступивших с 1 января 2025 г. поправок, внесенных Федеральным законом № 207- ФЗ от 22.07.2024 г.;

наполнение единого государственного реестра недвижимости сведениями о ранее учтенных объектах недвижимости. Мероприятия реализуются в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

«Для улучшения качества оказываемых государственных услуг в ведомстве регулярно проводят обучающие семинары, направленные на повышение уровня профессионализма и компетентности наших специалистов, что позволяет оптимизировать и усовершенствовать процесс предоставления государственных услуг Росреестра на территории региона», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.