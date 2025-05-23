В Подмосковье прошла международная научная конференц-сессия по вопросам госуправления

На площадке института государственной службы и управления (ИГСУ) Президентской академии состоялась первая международная научная конференц-сессия на тему «Государственное управление и развитие России: вызовы, стратегии и перспективы». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В числе участников заместитель руководителя федерального агентства по управлению имуществом Алексей Павлов, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Илья Кузнецов, советник ректора, заведующий базовой кафедрой, директор Научно-образовательного центра «Управление государственным и муниципальным имуществом» ИГСУ РАНХиГС, к. ю. н., доцент Иван Данилов, член общественного совета Росимущества, доцент базовой кафедры управления государственным и муниципальным имуществом ИГСУ РАНХиГС, к. ю. н. Илья Петров, министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В рамках работы конференц-сессии с докладом на тему «Вовлечение недвижимости в налоговый оборот с применением геоинформационных технологий» выступил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. Он рассказал об использовании цифровых технологий, в частности, применении ортофотоплана в региональной геоинформационной системе для поиска недвижимости без прав, а также о перспективах развития данного направления.

«С помощью ортофотоплана на сегодняшний день выявлено 226 тыс. земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства без прав собственности. Ежегодно инспекторы проводят по 85 тыс. обходов. Задача их — обойти и вручить правообладателям уведомления. Пока без земельных инспекторов мы не можем точно сказать по контуру ортофотоплана дом это или навес. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать трудозатраты, оцифровать объекты капитального строительства в 3-D исполнении и в будущем выявлять недвижимость без прав, используя Национальную систему пространственных данных Росреестра», — сказал Лавряков.

Еще одна тема, представленная от Минимущества, — «Трансформация муниципального земельного контроля в Московской области». Об этом рассказал замминистра Геннадий Герасимов.

В Московской области насчитывается 4,4 млн гектаров земли, из них 1,7 млн га — сельхозземли, 0,5 млн га — земли населенных пунктов, 0,3 млн га — земли промышленности и 1,9 млн га — земли лесного и водного фонда, водного фонда.

И землепользование без нарушений — это главная задача, которая стоит перед муниципальным земельным контролем. А для того чтобы эту задачу выполнять эффективно, требуется трансформация.

«Основные виды нарушений, которые выявляют инспекторы в ходе систематических обследований, это самовольное занятие территории, нецелевое использование, неиспользование или порча земли. В региональной геоинформационной системе, в которой мы работаем, составляется рейтинг земельных участков по потенциальной вероятности обнаружения нарушений. Оцифрованы все этапы работы, вплоть до момента устранения нарушений. К примеру, в реестр «МЗК. Нецелевое использование ЗУ» мы загрузили 2 500 объектов. На сегодняшний день нарушения устранены на 917 земельных участках: вид разрешенного использования изменили на 372, на 545 — прекратили нецелевое использование», — отметил Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.