В Подмосковье пройдет аукцион по продаже недвижимости в Раменском округе

ДОМ.РФ предлагает инвесторам имущественный комплекс в Раменском городском округе. В составе лота входят участок 0,19 га и объект незавершенного строительства площадью 279,3 кв. м. Имущество может быть использовано для строительства спортивного, медицинского или досугового центра. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Имущественный комплекс расположен на территории пос. ст. Бронницы по адресу: ул. Красноармейская, д. 26/1, стр. 15. Окружение представлено частными жилыми домами, социальными и коммерческими объектами. Поблизости находятся школа и детский сад. Остановка общественного транспорта «Школа» — в 1 км. Расстояние до железнодорожной станции Бронницы составляет 1,2 км, до г. Раменское — 10 км.

ДОМ.РФ ведет активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости и земель в Московской области.

В декабре 2024 года в д. Жуковка (Одинцовский округ) за 694,06 млн рублей был продан участок 1,05 га. В сентябре прошлого года за 31,46 млн рублей реализован имущественный комплекс в центре Орехово-Зуева. В июне за 236,35 млн рублей новому собственнику был передан имущественный комплекс неподалёку от Ногинска под размещение склада или производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.