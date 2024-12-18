В Подмосковье проинспектировали более 1 тыс объектов недвижимости в 2024 году

В нынешнем году в Московской области обследовано 1 096 объектов недвижимости (428 земельных участка и 668 объектов капитального строительства), находящейся в областной собственности, в том числе на предмет вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, выявленного в рамках ранее проведенного самообследования. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Всего же, начиная с 2023 года, по поручению правительства Московской области, в рамках самообследования осмотрено 8 055 объектов недвижимости, из них 1 693 земельных участка и 6 362 объекта капитального строительства. Неиспользуемое имущество выявлено в 809 случаях: 22 земельных участка и 787 объекта капитального строительства. По результатам проведенных мероприятий составлены «дорожные карты» по дальнейшей судьбе земли и имущества: это текущий, капитальный ремонт либо снос, либо вовлечение в хозяйственный оборот.

Следует отметить, что теперь в целях повышения эффективности использования областного имущества, каждое министерство правительства Московской области имеет полномочия в рамках разработанного внутреннего положения проводить мониторинг неиспользуемого движимого и недвижимого имущества, которое находится в пользовании подведомственных государственных учреждений.

По итогам года Минмособлимущество совместно с Мингосуправлением с помощью программы «Проверки Подмосковья» провели также мобильную инвентаризацию движимого имущества, а именно автотранспорта. Из проверенных 4 760 было выявлено 308 транспортных средств, которые не используются и подлежат списанию/утилизации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.