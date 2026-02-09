В Подмосковье продолжается программа поддержки фермеров «Подмосковные 10 гектаров»

Программа «Подмосковные 10 гектаров» действует в Московской области с 2022 года и позволяет фермерам бесплатно получать земельные участки для развития агробизнеса сроком до шести лет, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Программа «Подмосковные 10 гектаров», инициированная губернатором Андреем Воробьевым, предоставляет аграриям возможность получить в безвозмездное пользование земельные участки из областной, муниципальной и неразграниченной собственности на срок до шести лет. Это позволяет поддерживать развитие фермерских хозяйств и вовлекать сельхозземли в оборот.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что в прошлом году было подано немного заявок, однако удалось передать 78,3 гектара земли нескольким фермерским хозяйствам в Шатуре, Волоколамском и Коломне. Эти участки предназначены для развития пчеловодства, растениеводства и животноводства.

Размер предоставляемых участков зависит от направления деятельности: до 50 гектаров выделяется под овощеводство, садоводство и пчеловодство, до 100 гектаров — под растениеводство и разведение мелкого рогатого скота, а для крупного рогатого скота — до 200 гектаров. К участию допускаются заявители, зарегистрированные в Московской области, не имеющие налоговых задолженностей и готовые выполнять показатели эффективности использования земли. Программа реализуется в 26 городских округах региона.

Для получения участка необходимо подготовить документы согласно постановлению правительства Московской области от 6 мая 2022 года № 453/15. Подать заявку можно через услугу «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», срок рассмотрения — 10 рабочих дней. Подобрать участок можно на геопортале Подмосковья или на сайте министерства имущественных отношений Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.