В Подмосковье продолжается капремонт учебного корпуса техникума им Королева

Работы проводятся по государственной программе за счет средств бюджета.

На площадке задействовано 25 рабочих и 2 единицы техники. Строители завершают кровельные работы, ведется устройство фасадных конструкций, общестроительные работы — чистовая отделка помещений, укладка настенной плитки, монтаж сетей электроснабжения и слаботочных систем.

Общая площадь здания учебного корпуса составляет 1 545,4 кв. м. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также проведена внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта поставят новую мебель и учебное оборудование.

Обновленный учебный корпус техникума имени С. Королева откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что с начала нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.