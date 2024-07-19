В Подмосковье присвоить адрес объекту недвижимости теперь можно быстрее

С 15 июля в Московской области сократился срок оказания услуги по присвоению или аннулированию адреса. Теперь получить адрес объекту недвижимости можно за 6 рабочих дней вместо 10. В дополнение к результату оказания услуги заявителю в электронном виде направляется выписка из государственного адресного реестра об адресе объекта или уведомление об отсутствии сведений в реестре. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Адрес — одна из характеристик объекта недвижимости, позволяющая определить его местонахождение. В соответствии с законодательством каждое здание или сооружение, частный или многоквартирный дом, земельный участок, машино-место и даже объект незавершенного строительства должны иметь адрес.

«Госуслуга по присвоению адреса объекту недвижимости является одной из самых популярных в строительной сфере среди жителей и инвесторов региона. С начала года в Подмосковье объектам недвижимости присвоено порядка 88,5 тыс. адресов. Из них большая часть, 75,9 тыс. — для объектов ИЖС и дачного назначения. Стоит отметить, что подключить жилье к коммуникациям, например, газифицировать участок или провести электричество к дому, не присвоив адреса, не получится, кроме того, в нем нельзя будет прописаться», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он отметил, что за полгода порядка 12,5 тыс. адресов — 14% от общего количества, присвоено для объектов нежилого назначения, в том числе бизнеса. Присвоение адреса объектам бизнеса необходимо для идентификации объекта, так как это одна из основных характеристик, которая дает возможность заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями на подключение к инженерным сетям и получать различные лицензии и разрешительную документацию на осуществление своей деятельности.

Топ 3 городских округа Подмосковья по количеству присвоенных адресов с начала года: Раменский округ — 6,7 тыс., Истра — 6,1 тыс., Домодедово — 4,7 тыс.

Обратиться за услугой по присвоению адреса на региональном портале госуслуг могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками объектов адресации или их пользователями.

В рамках рассмотрения заявления принимается решение о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации. Результат услуги вносится в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС).

Услуга оказывается бесплатно.

Проверить, присваивался ли адрес вашему объекту можно на сайте - https://fias.nalog.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.