В Подмосковье принято 104 тыс заявлений на услуги по земле и имуществу с января

За четыре месяца этого года земельно-имущественными услугами воспользовались более 104 тысяч граждан. Наиболее популярными услугами у граждан и бизнеса остаются три услуги: перераспределение земель и (или) земельных участков, предварительное согласование предоставления участков земли и предоставление земли в аренду и собственность без торгов, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Процесс предоставления госуслуг сейчас максимально простой. Любую услугу можно получить в электронном виде, благодаря чему увеличивается скорость и качество получения услуг заявителями. Так, с начала года ведомством оказано свыше 104 тысяч государственных услуг, что на 10 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для того, чтобы воспользоваться госуслугами в электронном виде, необходимо просто зарегистрироваться на нашем регпортале, здесь же, в личном кабинете, можно отследить статус своего заявления. Для удобства, перед подачей заявления можно воспользоваться онлайн-сервисом, который поможет безошибочно выбрать необходимую земельную услугу», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На первом месте услуга по перераспределению земель, на которую жители подали более 23 тысяч заявлений. За предварительным согласованием предоставления земельных участков обратились свыше 22,7 тысячи заявителей, за предоставлением земли в аренду и собственность без торгов — порядка 13 тысяч.

Услуги земельно-имущественного блока можно получить в электронном виде на региональном портале государственных услуг в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Средний срок получения имущественных услуг в настоящее время составляет от 1 до 15 рабочих дней.

О новостях в земельно-имущественной сфере в регионе можно узнать в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.