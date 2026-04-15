В Подмосковье приняли в собственность 722 газовых объекта за квартал

В Подмосковье в первом квартале 2026 года в областную собственность приняли 722 объекта газового хозяйства общей протяженностью 645 километров. Газопроводы передают на обслуживание в Мособлгаз для создания единой системы управления, сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В регионе продолжается консолидация газовой инфраструктуры. Частные газопроводы передают в собственность Московской области, после чего они переходят на обслуживание в Мособлгаз. Это позволяет выстроить централизованную систему управления и повысить надежность газоснабжения жителей и предприятий.

«В первом квартале 2026 года в собственность Московской области в качестве дара принято 722 объекта газового хозяйства общей протяженностью 645 километров. Это важный шаг к созданию единой, безопасной и современной системы газоснабжения региона», — подчеркнул Тихон Фирсов.

Объединение сетей обеспечивает единые стандарты эксплуатации, снижает риск аварий и оптимизирует расходы на ремонт и модернизацию. Для упрощения передачи совместно с министерством государственного управления, информационных технологий и связи запущен онлайн-сервис «Передача газопроводов государству» на региональном портале госуслуг.

За первый квартал через РПГУ поступило 188 заявлений от физических и юридических лиц. Заявление рассматривают в течение 30 рабочих дней.

Газопровод принимают в областную собственность при соблюдении ряда условий: право должно быть зарегистрировано в Росреестре, на объект не должно быть ограничений, а при долевой собственности требуется согласие всех совладельцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.