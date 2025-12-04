В Подмосковье поступило около 300 тыс заявлений по регистрации недвижимости онлайн

Московская область — первый регион, который внедрил оформление объектов недвижимости в электронном виде с помощью мобильного приложения «Госключ» при заключении сделок с органами государственной власти и органами местного самоуправления Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

На территории Московской области органами государственной власти и органами местного самоуправления успешно реализована подача обращений в электронном виде. Абсолютно все заявления об осуществлении учетно-регистрационных действий от органов государственной власти и органов местного самоуправления поступают в Подмосковный Росреестр в электронном виде и отрабатываются Управлением в максимально короткие сроки, что способствует обеспечению полноты и качества сведений единого государственного реестра недвижимости, а также повышению качества государственных услуг и сервисов Росреестра.

С начала 2025 года поступило около 300 тысяч таких заявлений. Из них на государственный кадастровый учет — около 200 тысяч заявлений, на государственную регистрацию прав — более 80 тысяч заявлений, в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий в ведомство — около 19 тысяч заявлений.

«На территории региона число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости. Использование электронного документооборота способствует повышению эффективности и доступности государственных услуг, а также росту инвестиционной привлекательности региона. Управление ведет непрерывную работу по наполнению единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями. В 2026 году ведомство продолжит совершенствовать процесс оказания государственных услуг, работать над повышением доли электронных сделок и сокращением сроков оказания государственных услуг в интересах заявителей», — отметила начальник отдела организации и контроля областного Росреестра Ольга Козлова.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.