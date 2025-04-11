В Подмосковье построят цех по производству сыров с плесенью

ООО «ФЕРМЕР ОЛЕГ СИРОТА» получило разрешение на строительство цеха по производству сыров с плесенью на территории муниципального округа Истра. Для реализации проекта планируется привлечь порядка 163 млн рублей инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В 2023 году в рамках программы «Земля за 1 рубль» предприятие начало реализацию проекта по строительству сыроварни на земельном участке площадью 5 га. После выхода на проектную мощность цех ежегодно будет выпускать 342 тонны сыров с плесенью в год. Реализация проекта позволит создать около 20 рабочих мест для жителей муниципального округа.

Индивидуальный предприниматель глава К (Ф)Х зарегистрировал деятельность в 2014 году, в ассортименте — твердые и полутвердые сыры, йогурты, молочная продукция. В 2016 году К (Ф)Х было признано победителем конкурса по отбору семейных животноводческих ферм, на средства гранта была построена ферма на 100 голов крупного рогатого скота, доильно-молочный блок, приобретено 100 коров. Также в 2017 году был получен грант на поддержку производителей сыра — хозяйство приобрело оборудование для его производства. В настоящее время объем выпуска составляет 600 голов сыра или 3,5 тонн в сутки.

По итогам прошлого года, выпущено более 1,3 тыс т сыра и 45 тонн сливочного масла, 87,5 тонн творога и порядка 3 тыс. банок сметаны, йогурта, ряженки и молока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.