В Подмосковье построят современный торгово-офисный центр

Мособлархитектура одобрила архитектурно-градостроительный облик нового торгово-офисного центра, строительство которого планируется на 65-м километре МКАД, в районе деревни Мякинино, сообщает пресс-служба ведомства.

«Торгово-офисный центр рассчитан на посещение свыше тысячи человек в сутки и состоит из двух одноэтажных зданий общей площадью более 14,5 тысячи квадратных метров. Помимо торговых помещений, офисов, кафе и ресторанов в зданиях также разместятся физкультурно-оздоровительный и культурно-образовательный центры. В результате строительства будет создано около 600 новых рабочих мест», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

По форме здания представляют собой два параллелепипеда. В фасадных решениях используется широкоформатное структурное остекление и композитные металлизированные панели скрытого монтажа двух видов — гладкие цвета шампанского и брашированные под латунь. Алюминиевые панели формируют порталы входных групп и образуют полигональный геометрический рисунок, придающий фасадам динамику.

«Современные композиционные приемы делают здание проницаемым и воздушным. Фасад, созданный из стекла и металла, создает образ, наполненный ощущением праздника, напоминая о подарках, упакованных в золотую фольгу», — пояснила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Ощущение усиливается, благодаря архитектурной подсветке. На входных группах также планируется смонтировать контурную подсветку скрытого монтажа. Профильная подсветка будет использована и на козырьках из закаленного стекла над основными входами.

В конструкцию фасада также интегрированы уличные светодиодные экраны для размещения медиаматериалов.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.