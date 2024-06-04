сегодня в 15:53

В Подмосковье построят новое предприятие по производству кондитерской продукции

Компания «Столичные поставки» планирует создать в подмосковной Лобне производство кондитерских изделий — шоколада и продуктов с его содержанием. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Объем инвестиций в проект составляет 208,4 млн рублей. Из них 150 млн рублей, или 71% от общей суммы, будут предоставлены инвестору в виде льготного займа Фондом развития промышленности Подмосковья в рамках программы «Импортозамещение».

На предприятии планируется создать более 20 рабочих мест. Запуск предприятия ожидается в 2025 году.

Данная компания была основана в 2012 году, сегодня является одним из лидеров среди российских поставщиков кондитерских и бакалейных изделий. Новое производство в Лобне позволит компании в 2025 году произвести 600 тонн шоколадных изделий, а затем выйти на мощность 1000 тонн в год.

Промышленные предприятия могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования».

Подробнее ознакомиться с программами ФРП Московской области можно на сайте https://frpmo.ru/.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.