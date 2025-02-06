В Подмосковье построят 17 новых школ по госпрограмме в 2025 году

В 2025 году на территории Подмосковья запланировано строительство 17 новых школ в рамках государственной программы. Эти учебные заведения смогут принять более 11,4 тыс. учеников, сообщает пресс-служба

Основные моменты:

Школы будут построены в 15 округах региона.

Новые школы помогут устранить проблему второй смены в ряде муниципалитетов.

Планируется, что каждая школа будет оснащена современными учебными классами и специализированными кабинетами. Учебный процесс станет более комфортным и продуктивным для учеников.

Примеры объектов:

Школа на 1 100 мест в мкр. Купелинка Ленинского округа (ОТКРЫТА)

В Дзержинском завершится строительство воспитательно-образовательного комплекса со школой на 1100 мест и детским садом на 100 мест.

В Зарайске появится первая школа за 30 лет на 825 мест, что позволит избежать второй смены.

В Одинцовском округе и Звенигороде откроются два учреждения на 950 и 1100 мест.

В Ленинском округе в квартале Римский построят школу на 1350 мест.

В историческом центре Королева откроется новый корпус школы № 1 на 400 мест с общей площадью свыше 6,9 тысяч кв. метров.

Школы, которые откроются 1 сентября:

550 мест в мкр. Барыбино, г. о. Домодедово

950 мест на улице Кирова, Богородский г. о.

550 мест в квартале «Надежда», г. о. Ступино

200 мест на улице Лопасненская, г. о. Чехов

300 мест на ул. Молодежная, г. о. Долгопрудный

200 мест на ул. Парковая, г. о. Подольск

Воспитательно-образовательный комплекс в мкр. Новогорск, г. о. Химки

До конца года будут сданы еще три образовательных объекта:

Школа на 1 100 мест в мкр. Павшинская пойма, г. о. Красногорск

Пристройка на 350 мест к «Внуковской школе», Дмитровский г. о.

Пристройка на 300 мест к Гимназии № 6 на ул. Банковская, г. о. Солнечногорск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.