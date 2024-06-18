В Подмосковье построят «1-й Химкинский» жилой комплекс класса комфорт-плюс

В ЖК «1-й Химкинский» построят дом на 536 квартир. В квартале Ивакино городского округа Химки девелопер возводит проект под брендом «1-й ДСК». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Площадь жилого дома составляет более 45 тыс. кв. метров. Здание разноэтажное (от 1 до 17 этажей) будет возводиться с применением монолитной и индустриальной технологий домостроения. В нем запроектированы 536 квартир. Большинство из них — двухкомнатные. Квартиры реализуются с отделкой white box и чистовым ремонтом.

Минимальная цена объекта недвижимости — от 5,4 млн рублей. Подземный уровень корпуса занимает паркинг на 256 машино-мест, а также кладовые. Первые этажи отдадут под коммерческую деятельность. Сдача дома в эксплуатацию состоится в 2026 году.

ЖК «1-й Химкинский» — масштабный проект комфорт-класса, он занимает около 115 га в квартале Ивакино. В его состав входят: 36 корпусов переменной этажности (4-17 этажей) с подземными паркингами, коммерческая инфраструктура, поликлиника со станцией скорой помощи, четыре детских сада суммарно более чем на 1,5 тысяч воспитанников, две муниципальных школы почти на 3,2 тысячи учащихся в общем, пожарное депо и многоуровневый паркинг с мойкой и автосервисом.

Реализация проекта будет вестись в несколько этапов, последний из них планируется завершить в 2032 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

Воробьев отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.