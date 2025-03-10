В Подмосковье появится новая школа для 825 учеников

В Видном Ленинского городского округа строят школу для 825 учеников. Работы идут в поселке городского типа Молоково, рядом с жилым комплексом Ново-Молоково, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Возведение школы ведется на земле со сложным ландшафтом и перепадами высот. На участке сохранились 27 белых ив: деревья растут совсем рядом и формируют декоративную зеленую зону. Девелопер принял решение оставить ивы и оптимизировать весь проект благоустройства. Для этого архитекторам потребовалось внести изменения в проект и «передвинуть» здание. Согласно обновленной концепции, ивы станут элементом ландшафтной архитектуры школьного двора. Вокруг деревьев будет проложена прогулочная тропа с видовыми площадками.

Фасады здания будут облицованы клинкерной плиткой, внутри предусмотрены атриум с многосветным пространством, оборудованные классы, общественные зоны и безбарьерные входы.

На территории школы появится спортивное ядро с футбольным полем и баскетбольной площадкой, которые будут открыты для местных жителей во внеучебное время. Также спроектированы пространства для тихого отдыха и игровые зоны, разделенные по возрастам учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.