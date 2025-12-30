В Подмосковье появится еще больше проектов комплексного развития территорий

Рынок первичной недвижимости Московской области в 2026 году может показать рост спроса на 12–15%. Главными точками притяжения останутся Мытищи, Красногорск и Видное, а основным трендом станет увеличение числа проектов комплексного развития территорий, сообщил РИАМО управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Московская область развивается активно, но неравномерно, отметил он. Значительная часть инвестиций в региональную экономику приходится на Мытищи, Красногорск и Видное. Именно здесь сосредоточено большинство подмосковных новостроек и наблюдается максимальный спрос. Ключевая роль этих локаций в структуре спроса и предложений на первичном рынке региона в 2026 году лишь укрепится, полагает эксперт. Цены здесь растут с опережением инфляции, так что покупателям местных новостроек гарантирована капитализация вложенных средств.

«Уверен, что в Подмосковье будет появляться все больше проектов комплексного развития территорий (КРТ). Подобный формат реализации жилых комплексов является выгодным для всех игроков рынка: девелоперов, клиентов и властей. Механизмы КРТ позволяют создавать новостройки со сбалансированной инфраструктурой, высоким коэффициентом обеспеченности социальными объектами. Считаю, что именно такие проекты будут пользоваться максимальной популярностью в 2026 году», — прокомментировал Ваулин.

По его мнению, спрос на первичное жилье в Московской области в годовом выражении может вырасти на 12-15%. Главным драйвером увеличения числа сделок станет постепенное снижение ключевой ставки. В то же время покупательскую активность охладит введение запрета на оформление двух льготных ипотек на одну семью с детьми с 1 февраля 2026 года. Многие клиенты до сих пор пользуются такой возможностью, отметил эксперт.

