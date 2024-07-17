В Подмосковье подвели итоги работы фонда капремонта за первое полугодие 2024 г

Фонд капитального ремонта Московской области завершил первое полугодие 2024 года, демонстрируя значительные достижения и прогресс по сравнению с предыдущими периодами. С начала года фонд успешно реализовал многочисленные проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Ключевые достижения

Проведен капремонт 1100 многоквартирных домов, включая ремонт 115 фасадов и 367 кровель; замену систем водо-, теплоснабжения и водоотведения в 1000 многоквартирных домах; замену 378 лифтов в 140 жилых домах; обновление систем газоснабжения в 793 МКД.

Вклад цифровизации

Внедрение цифровых решений существенно повысило эффективность процессов капремонта. Фонд капитального ремонта Московской области использует: автоматизированную систему учета фонда («АСУ ФКР»); онлайн-камеры видеонаблюдения за ходом работ; интерактивную карту капремонта; мобильное приложение «Мобильный сотрудник» для строительного контроля.

Центр управления проектами фонда усилил контроль за качеством и сроками выполнения работ, практически ежедневно выезжая в городские округа на объекты капремонта.

Прогресс и планы

Сравнительно с аналогичным периодом 2023 года, объем проводимых работ увеличился на 65%, что свидетельствует о более эффективном использовании ресурсов и качественном планировании.

«Деятельность регионального фонда капитального ремонта в 2024 году демонстрирует значительные успехи и прогресс. Но несмотря на это, мы продолжаем работать над улучшением качества жизни жителей нашего региона. Наши достижения за первое полугодие лишь подтверждают правильность выбранного курса», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области жители Подмосковья могут на интерактивной карте фонда капремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.