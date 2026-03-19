В Подмосковье подготовят программу развития нежилых территорий

Адресную программу по сносу и реконструкции нежилых объектов для комплексного развития территорий формируют в Московской области. В нее планируют включать бывшие промзоны, склады и заброшенные производства, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Мособлархитектура приступила к подготовке адресной программы, направленной на обновление нежилых территорий. Речь идет о сносе или реконструкции устаревших зданий в промышленных зонах, на складах и площадках бывших производств. Решение о включении участка принимает межведомственная комиссия по инициативе центральных исполнительных органов власти или администрации муниципалитета.

Объект может быть включен в программу при соблюдении одного или нескольких критериев: истек срок аренды земельного участка без оснований для продления, работы не ведутся более 18 месяцев и объект не законсервирован, износ превышает 70% либо здание представляет угрозу жизни и здоровью граждан, что подтверждено экспертизой.

«Мы рассчитываем, что адресная программа поможет привлечь инвестиции и ликвидировать недострои и ветхие постройки на нежилых территориях», — рассказала министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Одним из обязательных условий включения в программу станет подтверждение социальной и бюджетной эффективности проекта, в том числе рост налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет региона. Финансирование планируется осуществлять за счет внебюджетных источников. Исключение составят объекты, предусмотренные муниципальными или государственными программами Московской области, которые реализуются за счет бюджета.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.