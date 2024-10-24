В Подмосковье подготовить техпаспорт помещения можно онлайн

На портале госуслуг Московской области можно подать заявление на подготовку технического паспорта помещения. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Дом ЖКХ» — «Документы». Получить ее могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для подачи заявления потребуется: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и действующая выписка из ЕГРН, полученная не ранее чем за 10 рабочих дней до подачи запроса или документ, подтверждающий право собственности.

Обновлять данные в техническом паспорте нужно, если в квартире сделана перепланировка или переустройство.

Услуга предоставляется платно. Стоимость определяется индивидуально в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости. Технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.