В Подмосковье подали около 50 тыс заявлений на перераспределение земли

Муниципалитеты Подмосковья с начала 2026 года получили около 50 тыс. заявлений на образование земельных участков путем перераспределения через электронную услугу, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Перераспределение земельных участков, или «прирезка», позволяет устранить недостатки, мешающие землепользованию: вклинивание, вкрапливание, изломанность границ и чересполосицу. Услуга доступна на региональном портале госуслуг из любой точки мира при наличии интернета.

Сначала заявителю нужно подготовить схему расположения участка на кадастровом плане территории с координатами новых границ и направить ее на утверждение в муниципалитет. Органы местного самоуправления сообщают о решении в течение 15 рабочих дней. После согласования границ собственник ставит образованный участок на государственный кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости.

В услугу внедрен протокол искусственного интеллекта, который помогает заявителю на всех этапах. После кадастрового учета и расчета кадастровой стоимости прирезаемого участка система уведомляет о необходимости заключить соглашение и автоматически создает заявление в администрацию. Муниципалитет готовит соглашение о перераспределении и выставляет счет. После заключения соглашения администрация самостоятельно направляет его на регистрацию в Росреестр. Завершающие этапы — внесение платы и регистрация права на новый участок.

При подаче заявления участки проходят предварительную проверку на ограничения и обременения, которые могут помешать перераспределению. Это сокращает временные затраты и снижает вероятность отказа.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.