В Подмосковье подали более 8 тыс заявлений на получение разрешения на земработы

С начала года на региональном портале госуслуг подано более 8 тыс. онлайн-заявлений на получение ордера на право производства земельных работ. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Получать ордер необходимо для проведения любых видов земляных работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 см. Он выдается на определенное время, а при необходимости его можно продлевать. По завершении земляных работ ордер необходимо закрывать.

Услуга «Выдача ордера на право производства земляных работ» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Получить ею могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Отметим, в электронной форме заявления работают умные сервисы, которые по дате и номеру ордера автоматически определят его статус на данный момент: действующий незакрытый, просроченный незакрытый и действующий продленный.

В рамках госуслуги можно также подать заявление на продление, переоформление и закрытие ордера для проведения земельных работ.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.