В Подмосковье подали более 40 тыс заявлений на услуги по земле

Жители Подмосковья за первые два месяца 2026 года подали более 40 тыс. заявлений на государственные услуги в сфере землепользования и имущества через региональный портал. Самыми востребованными стали перераспределение участков и согласование их предоставления, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В январе и феврале 2026 года жители региона активно пользовались электронными сервисами для оформления операций с землей и имуществом. В среднем ведомство оказывает около 5 тыс услуг в неделю.

«Электронные услуги позволяют гражданам подавать заявления на широкий спектр операций с землей и имуществом. В среднем еженедельно ведомство предоставляет 5 тысяч самых различных услуг. Для удобства пользователей функционирует виртуальный консультант — Добробот, доступный на сайте и в мобильном приложении „Добродел“. Бот помогает выбрать подходящую услугу исходя из потребностей заявителя. Отслеживать статус заявки можно в личном кабинете», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наиболее востребованной услугой остается перераспределение земельных участков — ей воспользовались более 9 тыс человек. Предварительное согласование предоставления участков заняло второе место по популярности — поступило свыше 8,8 тыс обращений. Третьей по числу заявок стала аренда и приобретение земли без торгов — более 4,7 тыс запросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.