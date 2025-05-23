В Подмосковье подали более 3 тыс онлайн-уведомлений о сносе здания

В Подмосковье подать уведомление о начале сноса объекта капитального строительства и о его завершении можно онлайн на региональном портале госуслуг или в мобильном приложении Добродел. С начала 2025 года услугой воспользовались более 3 тысяч раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать заявление может застройщик — физическое или юридическое лицо, а также технический заказчик, планирующий осуществить снос объекта капитального строительства. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявки и прикрепить необходимые документы. Отметим, в онлайн-форму заявления внедрены цифровые сервисы, которые по кадастровому номеру земельного участка автоматически заполнят адрес сносимого объекта и проверят наличие на нем обременений.

Уведомление о планируемом сносе объекта необходимо направлять не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ. Уведомлять о завершении сноса следует в течение 7 рабочих дней после завершения работ.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительный работы», а также в приложении Добродел в разделе «Услуги» — «Все услуги» — «Земля и стройка».

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.