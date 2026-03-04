В Подмосковье подали 6,7 тыс заявлений на строительство ИЖС

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 6,7 тыс. уведомлений о планируемом строительстве индивидуальных и садовых домов через региональный портал госуслуг. Услуга доступна онлайн и предоставляется бесплатно в течение пяти рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Перед началом строительных работ собственник земельного участка обязан подать уведомление о планируемом возведении объекта ИЖС или садового дома. Предварительно заявители могут проверить ограничения использования участка на Геопортале Подмосковья.

Услуга «Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС» размещена на региональном портале в разделе «Земля» — «Строительство». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

В рамках сервиса также можно изменить параметры планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС. Услуга предоставляется бесплатно в срок до пяти рабочих дней. В ведомстве добавили, что в 2025 году ей воспользовались более 43 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.