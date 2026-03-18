В Подмосковье подали 16 тыс заявлений на градпланы с начала года

Жители и предприниматели Подмосковья с начала 2026 года подали около 16 тыс. заявлений на оформление градостроительных планов земельных участков через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Градостроительный план земельного участка является обязательным документом для строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Он требуется для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и последующего ввода объекта в эксплуатацию.

Онлайн-услуга «Подготовка градостроительных планов земельных участков» размещена на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, владеющие участком на праве собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования.

Услуга предоставляется бесплатно, срок ее оказания составляет 14 рабочих дней. В ведомстве добавили, что в 2025 году электронной услугой воспользовались более 95 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.