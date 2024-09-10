В Подмосковье почти 1,6 тыс многодетных семей обеспечили участками с начала года

За 8 месяцев текущего года администрации городских округов Московской области обеспечили бесплатными земельными участками 1 594 многодетные семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Наибольшее количество многодетных семей обеспечили участками в этом году в Подольске, здесь землю получили 113 семей, в Люберцах — 105, в Дмитрове — 97, Солнечногорске — 89, Электростали — 87, Орехово-Зуево — 86, Коломне — 84, Ленинском — 79, Краснознаменске — 71 и в Истре участки получили 70 семей с тремя и более детьми.

В этом году для обеспечения земельными участками многодетных семей из областной казны в муниципальную собственность передано 56 участков общей площадью 311,94 га в городские округа Клин, Воскресенск, Чехов, Раменский, Восход, Пушкинский, Одинцовский и Подольск.

С момента вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям (2011 г.) в Московской области участки получили 37 445 семей.

Наибольшее количество участков переданы в городских округах Орехово-Зуевский, где землю получили 1 714 семей, Щелково — 1 664, Серпухов — 1 594, Богородский — 1 485, Подольск — 1 466, Сергиево-Посадский — 1 290, Коломна — 1 254, Раменский — 1 147, Дмитровский — 1 142, Пушкинский — 1 138 семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.