сегодня в 12:52

В Подмосковье по нацпроекту построят крупный объект туристической инфраструктуры

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит на стройплощадку гостинично-развлекательного комплекса, возводимого в Дмитровском городском округе. В настоящее время на объекте стартовали работы подготовительного периода, сообщает пресс-служба ведомства.

На площади порядка 8 га по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке госкорпорации развития территорий «Туризм.рф» появится «Дмитров Гольф Резорт», где ежегодно будут отдыхать 350 тысяч человек. В составе комплекс будет семиэтажная гостиница на 300 номеров, двухэтажная хоккейная арена площадью 5 тыс. кв. метров и четырехэтажный СПА-комплекс площадью свыше 8 тыс. кв. метров. А также спорткомплекс площадью 4 тыс. кв. метров.

Завершение строительства запланировано на IV квартал 2027 года. С вводом объекта в эксплуатацию в Дмитровском округе появится 356 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.