В Подмосковье планируют построить две молочные фермы мощностью более 22 тыс тонн

Молочное скотоводство — важная отрасль агропромышленного комплекса, развитие которой способствует обеспечению продовольственной безопасности и развитию экономики. Московская область планомерно наращивает показатели — по итогам прошлого года, в сельскохозяйственных организациях региона было произведено более 621 тыс. тонн сырого молока. Таким образом, на корову было получено 8,5 л молока, что на 483 кг больше показателей 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

«Модернизация и расширение производственных мощностей — одна из перспективных задач для развития молочного скотоводства. В этом году в Подмосковье в рамках инвестпроектов планируем ввести в эксплуатацию 2 молочно-товарные фермы общей мощностью 22,9 тыс. тонн молока в год. Один из проектов на 1,2 тыс. голов дойного стада реализует АО Племзавод «Повадино» в Домодедово. Также строительство фермы на 800 голов ведет ООО «МТФ Елгозино» в Клину. Увеличение мощностей повышает продуктивность региональных хозяйств», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В прошлом году в 15 региональных предприятиях продуктивность коров превысила 10 тонн молока на голову. На долю этих организаций приходится 37,6% от общего объема или 233,4 тыс. тонн молока в год. Лидерами по валовому производству молока являются ООО «Ступинская Нива» — за год получено 42,4 тыс. тонн, Племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» — 30,1 тыс. тонн, АО «Агрофирма «Сосновка» — 26,8 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.