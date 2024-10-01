сегодня в 15:58

В Подмосковье переданы 5,8 га земли для строительства школы и детского сада

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано дирекции заказчика капитального строительства предоставление земельного участка площадью 5,8 га для строительства воспитательно-образовательного комплекса, состоящего из школы на 1 500 мест и детского сада на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Воспитательно-образовательный комплекс будет построен в рабочем поселке Октябрьский городского округа Люберцы.

Ранее данный земельный участок был передан Миноблимуществом в собственность городского округа из федеральной собственности.

Ввод в эксплуатацию школы и детского сада планируется в 2027 году. Строительство будет вестись в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы. Реализация социально важного проекта позволит разгрузить действующие образовательные и дошкольные учреждения в рабочем поселке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.