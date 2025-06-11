В Подмосковье передали свыше 40 объектов газовых сетей с начала года

Министерство имущественных отношений Московской области в рамках проводимой работы по консолидации инженерных сетей с начала 2025 года приняло из муниципальной и частной собственности в областную 42 объекта газового хозяйства протяженностью 648 66 м. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

На баланс приняты инженерные сети, в числе которых газопроводы низкого и среднего давления, газорегуляторные пункты и т. д. В последствии имущество передается ведомством ресурсоснабжающей организации — АО «Мособлгаз».

Так, переданное газовое имущество расположено в городских и муниципальных округах Чехов, Солнечногорск, Истра, Лотошино, Мытищи, Егорьевск, Дмитровский, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Шаховская, Рузский, Клин, Одинцовский, Серпухов, Волоколамский, Ленинский, Талдомский, Коломна.

Такие мероприятия необходимы для обеспечения надлежащего содержания и обслуживания газового хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.