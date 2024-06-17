В Подмосковье откроют свыше 60 инвестиционных соцобъектов в 2024 году

В Московской области в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов: школы, детские сады, медицинские учреждения, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Застройщики возводят их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой.

Школа на 1 735 мест откроется 2024 году в ЖК «Новое Медведково» городского округа Мытищи. В здании площадью более 21 тысячи кв. метров предусмотрены четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Прилегающая территория будет полностью благоустроена для занятий спортом и отдыха.

Детский сад на 350 мест уже открыт в ЖК «Микрогород в лесу» в городском округе Красногорск. Дошкольное учреждение оборудовано кружковыми, спортивным и музыкальным залами, медицинскими блоками, кабинетами логопеда и психолога и т. д. Планируется открытие еще одного детского сада на 350 мест в городском округе Балашиха на территории ЖК «Измайловский лес».

Поликлиники на 100 посещений в смену каждая в ЖК «Пехра» в городском округе Балашиха, в ЖК «Жулебино парк» в городском округе Люберцы и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.