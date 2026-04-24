В Подмосковье откроют 48 школ после капремонта 1 сентября

В Московской области 1 сентября после капитального ремонта откроются 48 школ. Работы идут по графику, на большинстве объектов завершаются отделочные и общестроительные этапы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В регионе продолжается реализация государственной программы капитального ремонта объектов образования. На всех школах завершен демонтаж, подготовлены площадки для замены инженерных коммуникаций, ведется ремонт кровель и фасадов, монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Подрядчики также выполняют устройство полов, устанавливают окна, проводят внутреннюю отделку и обустраивают входные группы.

«На всех школах завершены демонтажные работы, выполнена подготовка под замену инженерных коммуникаций, ведется ремонт кровли и фасадов, монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Особое внимание уделяется модернизации систем пожарной безопасности и видеонаблюдения», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В 2026 году в программу включены 10 крупных школ площадью от 5 до 12 тыс. кв. метров, в том числе гимназия №5 в Люберцах, Лунёвская школа в Химках, школа №2 в Лобне, Центр образования №26 в Богородском, лицей №23 в Воскресенске и школы в Наро-Фоминске, Кашире, Домодедове, Королеве и Софрино. На ряде объектов строительная готовность превышает 50–60%, а школа №1 в Королеве достигла 78%. После завершения работ учреждения оснастят новой мебелью и оборудованием, а прилегающие территории благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.