В Подмосковье опубликовали более 50 соцзначимых закупок за неделю

С 12 по 16 мая в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 54 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, по программе «Формирование современной комфортной городской среды» планируется выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области. Также предстоит благоустройство улиц в центральной части города Пушкино, благоустройство участка набережной реки Пахры в Подольске, благоустройство проспекта в Ступино и благоустройство сквера вдоль Волоколамского шоссе в Красногорске.

Опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции сетей теплоснабжения в городском округе Бронницы, по реконструкции центрального теплового пункта в городском округе Власиха, по капитальному ремонту тепловых сетей в городском округе Электросталь, а также работ по капитальному ремонту очистных сооружений деревни Гололобово муниципального округа Зарайск Московской области. Работы в рамках данных закупок проводятся по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капремонт школ с поставкой необходимого оборудования в округах: Балашиха, Кашира, Люберцы, Наро-Фоминский. В Лобне планируется строительство детского сада на 200 мест.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.