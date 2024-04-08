В Подмосковье оптимизированы онлайн-услуги Роснедр для строительства

В соответствии с действующим законодательством для строительства объектов на землях, расположенных за границами населенных пунктов, требуется заключение федерального агентства по недропользованию (Роснедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. В Подмосковье услуга по выдаче указанных заключений предоставляется в режиме онлайн на региональном портале по ссылке , в год поступает порядка 7,5 тыс. обращений, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Срок предоставления услуги по выдаче заключений Роснедр в Подмосковье сокращен втрое, с 15 до 5 рабочих дней. Теперь при заполнении заявления достаточно ввести кадастровый номер земельного участка или его координаты, предоставлять дополнительные документы больше не требуется. Исключение — представление интересов по доверенности. Также получить заключение Роснедр можно при обращении за градостроительным планом, в рамках комплексной проактивной услуги. Оптимизация сроков и повышение качества разрешительных процедур строительного цикла является важным аспектом при реализации градостроительной политики в регионе», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Кроме того, при обращении за услугой автоматически генерируется топографический план земельного участка, который необходим для подготовки заключения Роснедр об отсутствии полезных ископаемых на осваиваемой территории. Заявителю не нужно готовить этот документ самостоятельно и загружать на портал, что существенно упрощает процесс подачи заявления, экономит время и средства.

Чаще всего за заключением Роснедр обращаются застройщики, реализующие производственные, складские и другие нежилые объекты на землях вне границ населенных пунктов, создающие новые рабочие места. Как правило, заявитель узнает о необходимости получения заключения на этапе предпроектной подготовки.

На региональном портале по ссылке предоставляется еще одна услуга Роснедр по выдаче разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений. Услуга предоставляется в случае, если заключением Роснедр подтверждается, что осваиваемая застройщиком территория находится на площадях залегания полезных ископаемых.

Теперь срок оказания данной услуги составляет 15 рабочих дней вместо 35. Также сокращен перечень обязательных для предоставления документов: больше не требуется заказывать копии геологической карты и геологических разрезов по участку предстоящей застройки, а также топографический план земельного участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.